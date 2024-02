"Difficile così garantire la sicurezza". La rabbia dei poliziotti per l'aggressore somalo liberato

Un somalo ventenne è stato arrestato la settimana scorsa a Bologna per aggressione a sfondo sessuale. È stato accusato di aver palpeggiato e pedinato una 30enne allo scopo di compiere su di lei una violenza. Non pago, quando la donna ha urlato per chiedere aiuto, lui ha tentato la fuga e ha aggredito a calci una ragazza di 20 anni accorsa in soccorso della vittima. Rintracciato dalle forze dell'ordine, è stato fermato, anche dietro il riconoscimento di entrambe le donne.

Peccato che 24 ore dopo sia stato rimesso in libertà: il pubblico ministero ha contestato l'arresto, non avvenuto in flagranza di reato e senza concrete prove dell'aggressione sessuale alla vittima. Trattandosi di uno straniero irregolare, ne è stata disposta la traduzione nel Cpr di via Corelli a Milano in attesa di espulsione. Ma il tribunale del capoluogo lombardo, competente per quel territorio, ha deciso che lo straniero doveva essere rilasciato anche da quella struttura, in quanto è un richiedente asilo e se non viene conclamata la sua pericolosità sociale non può essere rimpatriato fino a esaurimento delle pratiche. L'accusa della vittima di aggressione sessuale è finita carta straccia perché non ha potuto dimostrare il palpeggiamento, il lavoro delle forze dell'ordine è stato vano e il somalo è di nuovo per la strada, con la consapevolezza che in questo Paese è quasi intoccabile.

Davanti a questo quadro aberrante, che evidenzia ancora di più la pericolosità delle nostre città a fronte di chissà quanti soggetti di questo tipo lasciati liberi di delinquere, il sindacato di Polizia Sap non ci sta e alza la voce. " In questo modo diventa difficile garantire la sicurezza dei cittadini. Un soggetto che irregolarmente giunge nel nostro Paese e formula la richiesta di asilo non ha del pregresso, quindi, di fatto, la pericolosità sociale non è ricostruibile per nessuno di questi soggetti ", fa notare il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni. " Quante aggressioni deve compiere prima che venga stabilita la recidiva, l’abitualità, la professionalità del reato o la tendenza a delinquere? ", si chiede il sindacalista. Una domanda legittima, che ogni cittadino davanti a questa storia giudiziaria inevitabilmente si pone.