Federica Torzullo contestato il nuovo reato di femminicidio. "Odio e discriminazione di genere"

Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione".

Carlomagno verrà interrogato domani in carcere. Per oggi è in programma invece l'autopsia per chiarire la dinamica e l'arma, non ancora ritrovata, usata per uccidere. L'attività verrà svolta all'Istituto di medina legale de La Spaienza.

In base a quanto emerso dal decreto di fermo, le prime ipotesi investigative sono che Carlomagno per "ostacolarne il riconoscimento" avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della donna. Un quadro accusatorio che ha preso forma dopo il ritrovamento del corpo. Intanto si è dimessa Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e alla legalità di Anguillara, madre dell'arrestato.