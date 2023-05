Finanziere indagato per violenza sessuale: "Abusi mentre era di piantone"

Avrebbe abusato di un'amica della compagna mentre era di piantone in caserma. È l'accusa nei confronti di un appuntato della Guardia di Finanza di Rimini, 53enne originario del Pesarese, al quale è stato contestato il reato di violenza sessuale. Nei confronti del militare è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I pm Davide Ercolani e Annadomenica Gallucci che hanno coordinato le indagini della squadra mobile riminese, avrebbero contestato al finanziere anche il reato militare della violata consegna perché avrebbe introdotto la presunta vittima in caserma mentre era in servizio. Secondo l'avvocato Piero Venturi, legale dell'indagato, si sarebbe trattato di un approccio consenziente tra due persone adulte.

La ricostruzione dell'accusa

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, i fatti risalgono allo scorso dicembre. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna era sta invitata dal finanziere a fargli visita nelle ore serali, mentre era in caserma. Lei avrebbe accettato l'invito ma poi si sarebbe ritrovata a doversi difendere da " pesanti molestie sessuali ", scrive l'Ansa. Riuscita ad allontanarsi con una scusa dal 53enne, la presunta vittima era stata soccorsa da due conoscenti. Sentiti dagli investigatori, entrambi avrebbero confermato il racconto messo a verbale dalla giovane in una denuncia alla Polizia di Stato.

La difesa: "Intesa tra persone adulte"