Il luminol, i sommozzatori nel lago, i tabulati. A che punto sono le ricerche di Federica Torzullo

È mistero fitto ad Anguillara Sabazia, il piccolo comune alle porte di Roma dove da giorni non si hanno più notizie di Federica Torzullo, 41 anni, vista l’ultima volta la sera del 8 gennaio. Secondo le indagini, una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso la donna rientrare nella villetta in cui viveva con il marito e il figlio di 10 anni senza mai più uscirne. Da quella notte non ci sono contatti, né con familiari né con il suo telefono, e il suo cellulare risulta spento. Anche il bancomat e i documenti personali non sono stati ritrovati.

Indagine a tutto campo: dal lago alle pareti domestiche

Le ricerche, inizialmente concentrate anche sulle acque del lago di Bracciano, sono proseguite senza esito concreto. Carabinieri e sommozzatori hanno scandagliato i fondali nei pressi del molo di Anguillara senza trovare tracce utili. Negli ultimi giorni l’attenzione degli investigatori si è spostata con forza sulla villetta della famiglia: l’abitazione è stata sequestrata, così come l’auto, il telefono e altri dispositivi elettronici del marito. Accertamenti con luminol sono stati condotti anche all’interno dell’abitazione. In particolare, i carabinieri hanno perlustrato la legnaia e il deposito sottostante, scavando e analizzando ogni possibile traccia, alla ricerca di elementi che possano spiegare cosa sia accaduto dopo la sera dell’8 gennaio.

Marito indagato: contraddizioni e silenzi

L’inchiesta, coordinata dalla procura di Civitavecchia, ha segnato una svolta: il marito di Federica, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. È stato lui stesso a denunciare la scomparsa il 9 gennaio, dopo essersi accorto dell’assenza della moglie al ritorno dal lavoro e dalla scuola del figlio. Tuttavia, secondo gli investigatori vi sarebbero contraddizioni nel racconto fornito, in particolare sulla dinamica dei fatti e sui movimenti nelle ore successive all’ultima immagine di Federica. Analisi di tabulati telefonici e celle agganciate dai telefoni sono in corso, così come l’esame delle immagini di videosorveglianza in un raggio più ampio attorno alla villetta.

Testimonianze, separazione e comunità in apprensione

Secondo amici e parenti, la coppia stava attraversando un periodo di crisi e sarebbe stata in corso una separazione. La cugina del marito ha descritto un rapporto un tempo sereno, definendo Claudio una persona calma e incapace di violenza, mentre altri conoscenti lo dipingono come un uomo forte e riservato. I genitori di Federica Torzullo, intervenuti attraverso la trasmissione televisiva della Rai Chi l’ha visto?, hanno lanciato un appello alla comunità locale affinché fornisca qualsiasi elemento utile alle indagini. Nel frattempo, l’associazione Penelope ha diffuso un appello con le caratteristiche della donna — alta circa 1,80 m, capelli castani, occhi neri e diversi tatuaggi distintivi — invitando chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell’ordine.

La comunità sotto choc

La scomparsa di Federica ha scosso profondamente Anguillara Sabazia, dove il sindaco ha espresso preoccupazione e ha chiesto alla popolazione di non diffondere ricostruzioni non verificate, ribadendo l’importanza della collaborazione con gli investigatori.

Nonostante giorni di ricerche e verifiche scientifiche, ancora non si conosce il destino di Federica Torzullo. Le autorità proseguono lesu più fronti nella speranza di far luce su uno dei casi di cronaca più inquietanti degli ultimi anni nel Lazio.