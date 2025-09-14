Il giudice con la Porsche di un imputato assolto: interviene il Csm e sanziona il magistrato

Per oltre un anno il magistrato nisseno Lirio Conti, oggi in servizio all’ufficio Gip di Palermo, ha viaggiato su una Porsche Cayenne concessa in comodato d'uso gratuito dai fratelli Rocco e Salvatore Luca, titolari di una concessionaria di auto di lusso a Gela, in provincia di Caltanissetta. La notizia di per sé non avrebbe nessuna rilevanza, sennonché il fatto che il magistrato quando era al tribunale di Gela, in servizio tra il 2007 e il 2019, assolse Salvatore Luca dall’accusa di favoreggiamento alla latitanza di un killer del clan Emmanuello. Sentenza poi ribaltata in appello, con una condanna definitiva. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito quei rapporti quantomeno "inopportuni". La notizia è stata riportata dal quotidiano Repubblica nell'edizione di Palermo.

Non si tratterebbe di un episodio isolato: tra il 2007 e il 2019, in vari procedimenti, Conti si trovò più volte a decidere su richieste investigative o giudiziarie che riguardavano gli stessi imprenditori con cui intratteneva rapporti economici. Il Csm scrive nella sua relazione: "parti offese o indagati in numerosi processi al Tribunale Gela, tra i quali alcuni a lui assegnati, Conti avrebbe ottenuto numerose agevolazioni economiche: auto a prezzi scontati; vendeva o permutava le proprie auto alle stesse concessionarie a prezzi vantaggiosi; riceveva dalle stesse in comodato gratuito, anche per lunghi periodi, autovetture di grossa cilindrata; fruiva del pagamento della polizza assicurativa con riferimento alle vetture cedute in comodato gratuito".