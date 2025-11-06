Milano-Cortina, il blitz delle toghe: "Decreto del governo incostituzionale". Cosa succede adesso

Spetterà alla Corte costituzionale decidere se è "incostituzionale" o meno il decreto del governo dell'estate 2024 che ha stabilito che la Fondazione Milano Cortina 2026 è un "ente di diritto privato" e non pubblico. La giudice preliminare Patrizia Nobile, fa sapere il Corriere della Sera, ha deciso infatti di inviare alla Consulta gli atti dell'inchiesta, e di sollevare nel contempo la questione di incostituzionalità.
Sono due le inchieste in corso: quella che vede coinvolto per i servizi digitali da 1,9 milioni alla società Vetrya, e quella "parallela" che vede altri quattro indagati per turbativa di un'altra gara sempre per i servizi digitali andata a Deloitte Consulting srl. I pubblici ministeri, che avevano già definito il decreto "di gravità inaudita" sono convinti di avere accertato sia i rapporti di favore tra la Fondazione e le aziende, oltre a una serie di assunzioni di favore, e servizi offerti di scarsa qualità. Il tutto comporterebbe, è la tesi dell'accusa, un dissesto economico - un "buco" per i cittadini per dirla in parole semplici - quantificato in oltre 107 milioni di euro.
Il convincimento della Consulta influirà inevitabilmente sul destino delle inchieste in corso: se il risultato della sua decisione fosse che la fondazione è un ente di diritto privato, verrebbero archiviate. Diversamente, cioè se la corte stabilisse che quel decreto governativo è incostituzionale, e che la fondazione (che riceve e spende soldi pubblici, va ricordato) è assibilabile a un ente pubblico, le indagini potrebbero andare avanti.Perché sono volte ad accertare il "danno economico" della collettività dalla presunta malagestione. Nel frattempo, i procedimenti restano sospesi. La decisione della corte costituzionale, osserva sempre il Corriere, dovrebbe arrivare dopo le Olimpiadi previste per febbraio 2026.