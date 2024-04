Irregolare e pregiudicato: ordine di espulsione per uno degli aggressori della Brigata ebraica

Si è già celebrato il processo per direttissima per uno dei giovanissimi egiziani fermati ieri dalla Polizia di Stato per l'assalto in piazza del Duomo alla Brigata ebraica. Per il 21enne è stato convalidato l'arresto ma niente traduzione in carcere per lui: solo divieto di dimora a Milano, pressoché inutile visto che vive a Sesto San Giovanni, comune limitrofo del capoluogo. Per lui l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

La convalida dell'arresto è arrivata per " la gravità del fatto " e per " la personalità " del giovane, muratore in nero e già noto alle forze dell'ordine. Inoltre, per lui il giudice ha disposto " di eseguire con celerità l'espulsione " in assenza di regolare permesso di soggiorno in Italia, chiedendo che venga effettuata anche prima dell'udienza, messa in calendario per il prossimo 16 maggio. Il nulla osta all'espulsione è già stato firmato. La difesa del giovane è stata molto debole: " Cercavo di porre fino a un litigio, ma sono stato colpito. Ero vicino al McDonald e io non ce l'avevo con nessuno. Non mi interessava la manifestazione ". Quando è stato fermato era in possesso di un bastone ed è stato ripreso mentre, nitidamente, colpisce uno degli addetti al servizio d'ordine.

Il giovane è arrivato in Italia nel 2021, quindi tre anni fa. Smentita la prima ricostruzione secondo la quale sarebbe stato un 19enne e che, quindi, fosse arrivato in Italia come minorenne. Di Israele " non so nulla, non ce l’avevo con nessuno ". Dice di aver solamente reagito dopo essere stato colpito. Dal rapporto della Polizia di Stato è emerso che il giovane, che in aula si è presentato con un interprete, ha precedenti di polizia per rapina.

Sono state in tutto 9 le denunce per l'aggressione della Brigata ebraica: uno dei due fermati, minorenne, è stato anche trovato in possesso di un coltello, con il quale avrebbe tranciato uno striscione e ferito un simpatizzante di Israele. Tuttavia, dai primi accertamenti della Digos e del personale della questura non risulta che lo abbia utilizzato o che sia stato lui a causare la ferita al braccio del componente dello spezzone della Brigata ebraica.

Sono volatidurante lo scontro e una donna ha anche denunciato che uno dei nordafricani le ha lanciato contro una sedia.