KI group, per cinque lavoratori estinta procedura fallimento

Punto a favore per le società fino al 2022 riconducibili a Daniela Santanché. É stata dichiarata estinta la procedura di fallimento per Ki Group per la posizione dei cinque lavoratori a cui è arrivato il pagamento da 140 mila euro di stipendi e tfr. Sulla proposta di concordato semplificato di Ki Group i giudici civili hanno chiesto “ulteriori chiarimenti e integrazioni” e dato appuntamento alle parti per il prossimo 6 dicembre, concedendo termini per il deposito delle memorie. Sulle altre società del gruppo, un tempo gioiello del bio, Bioera e la holding, il tribunale fallimentare di Milano ha invece “preso tempo”.

Lo si legge nel provvedimento da poco depositato dalla presidente del collegio Caterina Macchi. I giudici civili hanno concesso termine all’esperto della composizione negoziata di Ki Group, il professore Danovi, per il deposito telematico del suo “motivato parere” e della sua relazione sugli esiti della composizione. E ha concesso alla procura di Milano “termine per successiva memoria finale contenente eventuali osservazioni e repliche entro li 4 dicembre 2023.

Su Bioera e la holding, che hanno avviato procedure di composizione negoziata della crisi "occorrerà verificare se vi sarà la conferma o meno da parte del giudice designato" delle "misure protettive del patrimonio" richieste. Misure che, in base alla legge, impediscono "la pronuncia della sentenza di apertura" del fallimento proposta dai pm per tutto il gruppo ma che, in base all'atto di questa mattina, 14 novembre, pare possa andare avanti solo per la quotata in Borsa e la holding. Per discutere le istanze di liquidazione giudiziale della procura, i giudici hanno dato appuntamento al 15 gennaio 2024.