Bimbo trapiantato, oggi attesa la decisione sul cuore nuovo. Cosa può succedere

Sarà un team di esperti a valutare ogni decisione in merito all'eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri. Lo fa sapere l'Azienda dei Colli di Napoli, con una nota in cui si comunica che tale decisione "sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi". Si spiega inoltre che "tale attesa non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso". Ci sono altri tre piccoli pazienti in attesa come lui. Al Monaldi è pronta l'équipe che aveva eseguito il primo trapianto lo scorso 23 dicembre e che si era resa disponibile ad eseguire anche il nuovo intervento. Tra loro, vi sono anche alcuni medici indagati nell'inchiesta della procura napoletana.

Nella serata di ieri la mamma del piccolo, Patrizia Mercolino, è stata convocata dai medici perché c'è un nuovo cuore disponibile per il piccolo, a cui era stato trapiantato un cuoricino danneggiato durante il trasporto. Ieri alla donna è arrivata la solidarietà della premier Giorgia Meloni, che con una telefonata le aveva assicurato che "si sta facendo il possibile per trovare un altro cuore".

E le aveva assicurato: "Avrete giustizia". Sempre oggi al Monaldi, dove ci sarà un maxiconsulto per accertare l'idoneità del paziente a un nuovo trapianto, sono attesi gli ispettori mandati dal ministro della Salute Schillaci.