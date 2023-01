"Non era alle riunioni". Così lady Soumahoro vuol farla franca

“Dai tabulati del telefono emergerà l’estraneità di Liliane Murekatete alle accuse mosse contro di lei dalla procura di Latina” . L’avvocato Lorenzo Borrè conferma la strategia difensiva e attende che venga fissata la data dell’udienza al tribunale del riesame per la vicenda legata a lady Soumahoro.

I tabulati telefonici per scagionare lady Soumahoro

L’avvocato Lorenzo Borrè ha parlato oggi con l’agenzia Ansa confermando quanto emerso nei giorni scorsi rispetto alla strategia difensiva di Lady Soumahoro. La moglie del deputato, assieme alla madre Marie Therese Mukamitsindo e al fratellastro Michel Rukundo, è indagata per una vicenda di false fatture che sarebbero emesse tramite società fittizie per frodare il fisco. Accuse che lei ha sempre respinto sostenendo di poter dimostrare la propria estraneità.

E proprio questo sta facendo l’avvocato Borrè. In prima istanza ha prodotto davanti ai giudici di Latina, una serie di documenti, anche sanitari, che avrebbero dovuto dimostrare come Murekatete non fosse attiva nella cooperativa di famiglia Karibù nel periodo in cui si concentrano le accuse. La procura ha però sostenuto di avere le carte che dimostrano il contrario, in particolare una assemblea della coop alla presenza di un notaio.

L'ultima difesa