Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria |Il caso Corona-Signorini

L'ex manager di Medugno non risponde ai pm. "Si è avvalso della facoltà di non rispondere"

Alessandro Piscopo è stato sentito oggi in procura a Milano rispetto alla cessione di chat e foto del modello a Fabrizio Corona, che le ha poi trasmesse nel suo format Falsissimo

L'ex manager di Medugno non risponde ai pm. "Si è avvalso della facoltà di non rispondere"
00:00 00:00

Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, è indagato per revenge porn per il caso della diffusione delle chat e delle immagini Medugno-Signorini. Sentito oggi in procura a Milano, dall'aggiunta Maria Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti. Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere.

L'ex manager di Medugno: "Ho passato le sue chat a Corona"

Era stato Piscopo, come ha rivelato lui stesso al Giornale in un'intervista a dicembre scorso, a cedere a Corona le chat e le immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Falsissimo. Medugno, sentito il 19 gennaio dopo la denuncia, aveva confermato ai pm quei presunti abusi e il "ricatto sessuale" che dice di aver subito nell'aprile 2021.

Nelle indagini erano stati interrogati anche Corona e Signorini e poi sono arrivate anche querele a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione in concorso con responsabili di Google, che non avrebbe rimosso da YouTube quei video su Signorini.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica