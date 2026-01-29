L'ex manager di Medugno non risponde ai pm. "Si è avvalso della facoltà di non rispondere"

Alessandro Piscopo, ex manager del modello Antonio Medugno, è indagato per revenge porn per il caso della diffusione delle chat e delle immagini Medugno-Signorini. Sentito oggi in procura a Milano, dall'aggiunta Maria Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti. Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere.

Era stato Piscopo, come ha rivelato lui stesso al Giornale in un'intervista a dicembre scorso, a cedere a Corona le chat e le immagini dei dialoghi di cinque anni fa tra il modello Medugno e Signorini, poi trasmessi da Falsissimo. Medugno, sentito il 19 gennaio dopo la denuncia, aveva confermato ai pm quei presunti abusi e il "ricatto sessuale" che dice di aver subito nell'aprile 2021.

Nelle indagini erano stati interrogati anche Corona e Signorini e poi sono arrivate anche querele a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione in concorso con responsabili di Google, che non avrebbe rimosso da YouTube quei video su Signorini.