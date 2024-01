“Mascarpone nel tiramisù vegano”. Morta a 20 anni per choc anafilattico

È arrivata la prima decisione sul caso di Anna Bellisario, la 20enne morta a gennaio 2023 dopo essersi sentita male a seguito dell'ingestione di 4 cucchiai di tiramisù vegano acquistato durante una cena in una hamburgheria vegana di Milano assieme al fidanzato. A seguito del malore, la ragazza era rimasta in coma per 9 giorni presso l'ospedale San Raffaele, che l'aveva ricoverata a seguito di uno shock anafilattico. Ora, il gip di Milano ha disposto il divieto di esercitare attività d'impresa per un anno nel settore della produzione alimentare nei confronti di Giuseppe Loiero e Giovanna Anoia, accusati di omicidio colposo.

I NAS di Milano hanno eseguito l'ordinanza nei confronti del legale rappresentante e della dipendente-socia e responsabile HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) della GLG srl, azienda inserita nel settore della produzione alimentare dolciaria vegana e non vegana. È stata questa l'azienda a commercializzare il prodotto ingerito dalla 20enne che, secondo le indagini del pm Luca Gaglio, conteneva " quantità di proteine allergeniche del latte vaccino, in particolare caseine " a causa " dell'erroneo utilizzo di mascarpone nella produzione della crema destinata al tiramisù vegano ". Un errore di produzione, quindi, alla base della morte di Anna Bellisario, evidentemente fortemente allergica alle proteine del latte.