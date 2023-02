Matrimonio "in bianco"? All'ex moglie spetta l'assegno mensile

Per dodici anni, di cui dieci matrimonio e due di fidanzamento, marito e moglie non hanno avuto rapporti sessuali. Ma poco importa: la Corte di Cassazione ha condannato l'uomo a versare un assegno mensile alla ex, nonostante quest'ultima si sia rifatta una vita con un altro compagno. L'importo stabilito in prima istanza ammontava a circa 750 euro, ora sarà ricalcolato in Appello. Liquidazione che, come si legge sulle pagine di Libero, era stata respinta dalla stessa corte perché la donna " aveva intrapreso un legame stabile, con carattere di continuità, quantomeno dal 2014, con un altro uomo, indice di un progetto comune di vita, pur in assenza di convivenza di fatto tra medesimi ".

Le nozze bianche

Per dieci, lunghissimi anni non si sforiati neanche un dito. In primo grado, l'uomo aveva ammesso di essere il responsabile della fine del matrimonio per via della " totale assenza dei rapporti coppia ". Circostanza, peraltro, comprovata dalle " relazioni mediche " di due psichiatre. Sicché la moglie, nel 2014, aveva deciso di voltare pagina intraprendendo un rapporto a distanza, seppur stabile, con un'altra persona. E se la mancata consumazione, nel diritto canonico, viene annoverata tra le cause che definiscono la " non validità " del sacramento, in ambito civile la questione si complica. Il matrimonio resta valido, ma l'astensione prolungata dal sesso è ritenuta una " giusta motivazione " per il divorzio poiché " concorre a formare la presunzione alla mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, che resta il fondamento individuate l'istituto matrimoniale ".

La battaglia legale