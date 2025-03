Molestie sulle compagne di scuola 12enni del figlio: arrestato un marocchino

Ascolta ora 00:00 00:00

La vicenda che arriva da Mariano Comense, comune alle porte di Como, fa rabbrividire. La mattina dell'11 marzo, i Carabinieri della caserma locale hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni di origine marocchina con l'accusa di aver compiuto atti riconducibili alla sfera sessuale ai danni di due ragazzine 12enni che vanno a scuola con suo figlio. Per le indagini, le molestie sarebbero cominciate nel 2022 e si sarebbero protratte fino a dicembre 2024.

Si parla di palpeggiamenti e di molestie da parte dell'uomo, che risulta essere ben integrato nel tessuto sociale locale, sposato e con un lavoro stabile. Le molestie, in base alle risultanze delle indagini, sarebbero avvenute nell'abitazione di famiglia. L'indagine è iniziata quando le minori hanno raccontato tutto alle loro insegnanti che, senza pensarci di due volte, si sono rivolte all'Arma dei Carabinieri per la denuncia. Vista la gravità dell'accusa, i militari hanno iniziato subito a condurre l'indagine e sono anche già state ascoltate le due presunte vittime in audizione protetta. L'esito degli accertamenti dei Carabinieri di Mariano Comense hanno convinto il giudice delle indagini preliminari di Como a firmare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il marocchino, che attualmente si trova recluso nel carcere del Bassone.

Nei prossimi giorni è previsto l'interrogatorio di garanzia che servirà a confermare o modificare la misura restrittiva e nel frattempo proseguono le indagini per definire in modo ancora più chiaro i contorni di una vicenda che, se confermata, pone molte domande. Oltre alle audizioni protette, i militari hanno raccolto anche testimonianze, che sono state incluse nell'ordinanza di arresto.

Vista la delicatezza del caso, e la giovanissima età delle presunte vittime, dagli ambienti investigativi trapela molto poco. Vige l'ordine del silenzio per tutelare le 12enni che, con coraggio, sono riuscite a raccontare la propria versione alle insegnanti.