"È morto il figlio del giudice". E salta la sentenza del processo a Ciro Grillo

Oggi era attesa la sentenza nel processo a Ciro Grillo, ma una tragedia ha sconvolto e cambiato i piani della giornata. Il figlio di Marco Contu, il presidente del collegio, ha perso la vita. La notizia è stata resa nota in aula, mentre si aspettava l'apertura dell'udienza. Non ci saranno dunque le ultime repliche dei quattro imputati né la camera di consiglio con la sentenza finale.

La Procura aveva chiesto la condanna a 9 anni per il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e per

Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta.

Non sono ancora state fissate le nuove date. "Purtroppo avete appreso la notizia, ora bisogna cercare di trovare una soluzione", ha dichiarato la giudice a latere Pinna.