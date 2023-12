“Nessuna confessione”: la mossa per scarcerare lil killer di Vanessa

Non c'è confessione, va liberato: è questo in sostanza il concetto espresso dai legali difensori di Bujar Fardaj, il kosovaro accusato di aver brutalmente ucciso a coltellate Vanessa Ballan. Secondo il suo pool di avvocati, infatti, la telefonata fatta al 112 la notte in cui poi è stato arrestato, in cui diceva di aver "fatto una brutta cosa", non ha valore di confessione. Questo è uno dei punti contenuti del verbale di custodia cautelare sul quale gli avvocati intendono fare chiarezza ma, nel frattempo, chiedono che il loro assistito lasci la galera. Difficilmente la loro domanda verrà accolta, in primi perché l'accusato potrebbe tentare la fuga e rendersi irreperibile.

Intanto lo scorso 29 dicembre si sono celebrati a Castelfranco Veneto i funerali della ragazza, una celebrazione che anche a livello simbolico ha una forza enorme vista la vicinanza del paese in cui Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin. Vanessa Ballan era incinta del secondo figlio e voleva a tutti i costi tagliare i ponti con Fardaj. Per tale ragione l'aveva anche denunciato per stalking dopo la chiusura della loro relazione clandestina, che era stata perdonata dal compagno della ragazza che, anzi, l'aveva anche aiutata a presentare la querela.