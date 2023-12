L'sms e il video intimo al compagno: la "vendetta" del killer di Vanessa Ballan

Bujar Fandaj, attualmente in carcere a Treviso con l'accusa di aver ucciso Vanessa Ballan, incinta di due mesi e mezzo, avrebbe inviato al compagno della 26enne l'ultima comunicazione WhatsApp. Crcostanza che gli è costata la denuncia da parte della coppia a fine ottobre. Stando a quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, nel messaggio arrivato a Nicola Scarpinello, il 40enne kosovaro avrebbe fatto riferimenti espliciti alla natura del rapporto con la vittima, inoltrando al giovane anche un video. Da qui Vanessa e Nicola avevano deciso, di comune accordo, di sporgere denuncia. Lei aveva raccontato di aver avuto una relazione con Fandaj nel 2021, poi terminata nell'estate del 2023, e per questo di essere stata ricattata sessualmente.

I funerali di Vanessa

Intanto domani pomeriggio, nel Duomo di Castelfranco Veneto, si terranno i funerali della 26enne. In occasione della funzione religiosa i familiari della giovane donna, tramite il loro legale, hanno comunicato la volontà di voler limitare la presenza dei media all'interno della chiesa. " Pur nel pieno rispetto del diritto all'informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale di Vanessa Ballan. - riferisce in una nota l'avvocato Simone Guglielmin, legale della famiglia Ballan - I miei assistiti colgono l'occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento".

Zaia: "Uniti contro i violenti"

Nel frattempo il presidente della Regione Luca Zaia ha indetto una giornata di lutto regionale per venerdì. " La drammatica vicenda della giovane concittadina Vanessa Ballan, che ha perso la vita in modo così violento con la creatura che portava in grembo - scrive Zaia in una nota - ha gettato nello sconforto due famiglie, le loro comunità e suscitato in tutti noi un profondo senso di sgomento. Ho chiesto che sia decretato il lutto regionale, come messaggio corale delle istituzioni contro ogni violenza di genere: i casi di Vanessa, e di Giulia, sono e debbono essere uno spartiacque, suscitando una risposta collettiva contro crimini che non possono restare relegati alle cronache ".

118 femminicidi nel 2023

Secondo i dati del Viminale sono 118 le donne uccise nel 2023, di queste 96 in ambito familiare o affettivo. La prima vittima dell'anno è Giulia Donato, 23 anni, uccisa dal fidanzato, Andrea Incorvaia, guardia giurata di 32 anni nel quartiere Pontedecimo a Genova. Pochi giorni dopo, il 13 gennaio, Martina Scialdone, 34 anni, viene uccisa a colpi di pistola da Costantino Bonaiuti, un uomo di 61 anni con cui ha una relazione. Tra tutti i femminicidi avvenuti nei mesi a seguire ha scosso profondamente l'opinione pubblica quello di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo accoltellata dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre scorso. E infine l'omicidio di Vanessa Ballan, massacrata dal 40enne kosovaro Bujar Fandaj.