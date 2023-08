I primi risultati dell'autopsia di Ruffino: "No evidenze di malattie gravi"

Oggi è stata eseguita l'autopsia su Luca Ruffino, il presidente di Visibilia Editore, morto suicida sabato sera con un colpo di pistola nella sua abitazione. Per avere i risultati definitivi degli esami occorrerà tempo ma le prime rilevanze escludono che potesse avere gravi malattie. A quanto si è appreso da fonti giudiziarie, infatti, dall'autopsia non sarebbe emerso " nulla di rilevante ". Accertare la presenza o meno di malattie gravi, che potrebbero avere spinto l'imprenditore a togliersi la vita, era uno dei quesiti posti dalla procura agli esperti dell'Istituto di Medicina legale di Milano.

Al momento, infatti, la procura indaga per istigazione al suicidio, un atto dovuto per poter procedere con l'indagine e scoprire quali possano essere stati i motivi che hanno spinto Ruffino a compiere l'estremo gesto. Escludere la presenza di una malattia grave rappresenta il punto di partenza dell'indagine per capire in che direzione proseguire, una pietra miliare che permette di escludere una delle ragioni che potrebbero convincere un uomo a togliersi la vita. L'ipotesi doveva essere verificata anche perché alcune persone hanno dichiarato, a poche ore dalla scomparsa di Ruffino, di aver saputo di una malattia di cui l'imprenditore era venuto a conoscenza non molto tempo fa.