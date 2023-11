Nuovi guai giudiziari per Virginia Sanjust: a processo per estorsione alla sorella

Nuovi guai giudiziari per Virginia Sanjust di Teulada. Già condannata a due mesi lo scorso ottobre per avere tentato di rubare in una auto parcheggiata, l’ex signorina buonasera della Rai dovrà affrontare un nuovo processo, in rito abbreviato per estorsione e furto. La denuncia risale all’ottobre del 2022 e porta la firma della sorella: l’ex annunciatrice le avrebbe chiesto del denaro – circa 15 euro – per restituire le chiavi dell’automobile che aveva rubato all’interno della sua abitazione.

Figlia dell'attrice Antonella Interlenghi e del nobile sardo Giovanni Sanjust di Teulada, Virginia Sanjust è ormai una habitué dei tribunali romani. L’ex volto televisivo era finita nel mirino degli investigatori a causa dei continui scatti d’ira nei confronti della nonna, l’attrice Antonella Lualdi. In particolare, in un’occasione danneggiò la sua abitazione di fronte a un no alla richiesta di 10 euro. Condannata a un anno e otto mesi in primo grado, l’ex signorina buonasera è stata assolta in appello. Ma purtroppo per lei ora si è aperto un nuovo processo “familiare”, legato alla denuncia presentata dalla sorella.

Come anticipato, Virginia Sanjust è reduce dalla condanna a due mesi per avere tentato di rubare in una auto parcheggiata: la donna era stata beccata a rovistare all’interno di una Smart in cerca di monetine. La 46enne versa in difficoltà economiche e i suoi familiari hanno ammesso di avere paura di lei a causa delle sue continue crisi fuori controllo. “Virginia è molto aggressiva. Abbiamo il terrore della sua presenza. Siamo stati costretti, per paura, a togliere i coltelli. E in casa viviamo tutti con le porte delle camere chiuse a chiave” , aveva dichiarato la nonna Antonella Lualdi presentando denuncia.