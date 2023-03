"Mi ha devastato casa". Il racconto choc della nonna di Virginia Sanjust

" Abbiamo il terrore della sua presenza. Siamo stati costretti, per paura, a togliere i coltelli. E in casa viviamo tutti con le porte delle camere chiuse a chiave ". Le dichiarazioni dell'attrice Antonella Lualdi, 92 anni, nonna di Virginia Sanjust di Teulada, accusata di tentata estorsione e danneggiamento proprio ai danni dell'anziana, sono scioccanti. L'ex annunciatrice Rai era pericolosa e la sua famiglia viveva nell'angoscia da anni. L'anziana donna lo ha raccontato nel verbale di denuncia sporto contro la nipote, uno degli atti finiti sul tavolo del giudice del tribunale di Roma nel processo, che vedeva Virginia Sanjust accusata di tentata estorsione e danneggiamento.

Le accuse e il processo

La nonna Antonella Lualdi e la madre della 45enne, ex volto Rai, erano terrorizzate dalle possibili reazioni violente della Sanjust, che da tempo soffre di un disturbo che la porta a fare continue richieste di denaro e a essere aggressiva con gli altri oltre ai problemi con la droga. Una condotta violenta, che l'ha portata a minacciare e sfasciare l'appartamento della 92enne, nel marzo 2020. Per quell'episodio l'ex "Signorina buonasera" è finita agli arresti domiciliari e è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione per tentata estorsione e per stalking nei confronti dell’ex fidanzato. A rendere scioccante l'intera vicenda, però, è il racconto fatto dall'attrice Antonella Lualdi, che il 9 marzo 2020 ha assistito alla violenza inaudita della Sanjust, riportato dal Corriere della Sera.

Le parole choc della nonna di Virginia Sanjust

In commissariato l'anziana ha raccontato di avere ricevuto la visita della figlia Antonella e della nipote Virginia nel suo appartamento a Ponte Milvio. Quest'ultima sembrava tranquilla, ma poi la sua aggressività è esplosa e sempre per colpa dei soldi: " Mi sono chiusa a chiave in camera, come facevo sempre quando c'era lei in casa. Virginia ha cominciato a bussare con insistenza alla porta. Ha modi minacciosi. Vuole dei soldi, altrimenti dice che sfascerà casa. Visto il mio rifiuto, Virginia ha continuato a bussare con violenza, anche con dei calci. Dopo pochi attimi ho sentito il rumore di vetri rotti". La 92enne ha chiamato la Polizia e la Sanjust è stata trasferita in ospedale, ma una volta uscita dalla camera la Lualdi ha trovato la casa devastata: "Lampade sradicate, quadri staccati dalle pareti e sfasciati in terra, le mensole in vetro del bagno infrante, cocci di vasi antichi e moderni ovunque ".

I precedenti: le violenze e le botte