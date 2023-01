"Ha minacciato la nonna". Nei guai l'ex signorina-buonasera Virginia Sanjust

Virginia Sanjust di Teulada nei guai. L'ex signorina buonasera - annunciatrice e conduttrice di Rai 1 - è finita a processo davanti al gup del Tribunale di Roma con due accuse pesantissime: tentata estorsione e danneggiamento. La donna avrebbe messo a soqquadro l'appartamento della nonna materna, l'attrice Antonietta De Pascale (in arte Antonella Lualdi, ndr), alla ricerca di denaro, tanto da arrivare a staccare quadri e lampade.

Ma non è tutto. Secondo quanto riferito dal Messaggero, Virginia Sanjust è imputata anche per i reati di violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone. Secondo quanto ricostruito, l'ex volto di Rai 1 avrebbe fatto irruzione "in più occasioni e a tutte le ore del giorno e della notte" anche nell'appartamento dell'ex compagno. Assistita dall'avvocato Piergiorgio Manca, la donna sarà giudicata con rito abbreviato nella prossima udienza, in programma il prossimo 6 marzo.

L'ex signorina buonasera alla sbarra

Figlia del barone Giovanni e dell'attrice Antonella Interlenghi, Virginia Sanjust era finita agli arresti domiciliari nel marzo del 2020 per aver "devastato" l'abitazione della nonna, volto di spicco del cinema italiano degli anni Cinquanta al pari di Gina Lollobrigida e Lucia Bosè. E ancora, l'ex signorina buonasera aveva perseguitato l'ex fidanzato, irrompendo in casa sua dopo aver rotto il vetro di una finestra con un vaso di coccio. In precedenza, non erano mancati episodi preoccupanti, stalking alla luce del sole. Nel febbraio 2020, dopo l'ennesima sortita, la denuncia.

Chi è Virginia Sanjust

Nata a Roma il 9 aprile del 1977, Virginia Sanjust si sposa nell'aprile del 1998 con l'allora agente dei servizi segreti Federico Armati. Dal loro amore nasce Giancarlo. Appena un anno dopo la separazione, seguita nel 2004 dal divorzio. Il debutto sul piccolo schermo risale al 21 settembre 2003, quando viene scelta come nuova annunciatrice televisiva di Rai 1 insieme a Barbara Matera. La capitolina mantiene il ruolo di signorina buonasera fino al novembre 2004, quando diventa inviata speciale nel programma "Una giornata particolare". Infine, la conduzione del programma "Oltremoda" su Rai 1, in onda la domenica notte, e una breve apparizione sul canale digitale Rai Futura. Poi il buio, fino alle notizie di cronaca e all'udienza in programma tra poco più di un mese.