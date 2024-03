"Irresistibile desiderio di vendetta". Ergastolo per l'assassino di Alessandra Matteuzzi

L'omicidio di Alessandra Matteuzzi fu " un vero e proprio agguato preparato nelle sue linee essenziali di azione ". È quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise di Bologna nelle motivazioni della sentenza con cui Giovanni Padovani, l'ex fidanzato della 56enne, è stato condannato all'ergastolo lo scorso 12 febbraio. Al killer sono state riconosciute tutte le aggravanti contestate dalla procura, a partire dallo stalking fino alla premeditazione.

L'ideazione dell'omicidio

Secondo la Corte, Padovani progettò l'omicidio dell'ex fidanzata, massacrata a colpi di martello, calci e pugni sotto casa sua, a Bologna, la sera del 23 agosto 2022. Ci fu " l'ideazione da parte dell'imputato di un proposito vendicativo manifestato fin da giugno e nel luglio 2022 con estrema lucidità " si legge nelle motivazioni della sentenza. " Deve ritenersi acquisita - proseguono i magistrati - la prova che la condotta omicidiaria non sia stata determinata da un mero moto d'impeto ma sia maturata e si sia progressivamente radicata negli intenti dell'omicida, sia stata persino preannunciata nelle confidenze fatte a terzi e alla madre nelle annotazioni sul cellulare, e poi attuata secondo un piano predeterminato, comprensivo della scelta dell'arma da usare e del luogo in cui colpire ".

Il movente

Quanto al movente, i giudici escludono che l'ex calciatore abbia agito per gelosia che " semmai, costituì il movente del delitto di atti persecutori ". Mentre l'omicidio fu motivato " da un irresistibile desiderio di vendetta, uno tra i sentimenti più irragionevoli, eppure imperativi ". Pertanto " non fu un 'omicidio d'amore' " ma " un 'delitto d'onore', sia pure nella malintesa accezione di quest'ultimo ".

Padovani e il "controllo ossessivo-maniacale"

Come è emerso dalle indagini preliminari, Padovani controllava costantemente la ex fidanzata, chiedendole conto di eventuali spostamenti e persino dell'attività sui profili social. Anche su questo punto i giudici non fanno sconti all'imputato sottolineando " il carattere ossessivo-maniacale " e " delle forme di controllo " che il giovane attuava nei confronti della compagna. " Come fosse stato spinto da una forza irresistibile, - precisano - ingenerata da un sentimento di rancore e da un senso di frustrazione, a ritornare a Bologna per assassinarla ".

"Dall'imputato una messinscena"