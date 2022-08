Uccisa in strada a colpi di mazzate dallo stalker che aveva denunciato

Lo aveva denunciato già da tempo quell'uomo che le stava rendendo la vita un incubo. Lei Alessandra Matteuzzi, 56 anni, lui Giovanni Padovani, di 26 anni e con un divieto di avvicinamento emesso dal giudice. Sandra, così la chiamavano gli amici, era terrorizzata dal suo ex compagno stalker. L'epilogo di questa ossessione, infatti, è finito nel peggiore dei modi: in tragedia.

La ricostruzione dei fatti

La 56enne è stata trovata sotto la sua abitazione in via dell'Arcoveggio, alla prima periferia di Bologna riversa in una pozza di sangue. Secondo i primi accertamenti pare che sia stata colpita ripetutamente con una mazza e forse anche un martello. L'artefice è stato proprio quel ragazzo che, nonostante l'imposizione a stare lontano da lei, non si è fatto alcuno scrupolo a ucciderla.

Pare che l'abbia aspettata sotto casa per ore e alle 21, quando la vittima è rientrata, si sia palesato. Dopo avergli urlato di andarsene, la donna ha cercato di entrare nell'abitazione ma lui l'ha aggredita e trascinata sotto al portico del palazzo dove l'ha massacrata. Decine di colpi senza sosta in tutto al corpo, anche al volto e al capo. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che sentendo le urla ha immediatamente allertato la polizia. Arrivata sul posto la pattuglia, l'aggressore era ancora lì ed è stato subito braccato. La donna, agonizzante, è morta prima dell'arrivo dell'ambulanza per il grave trauma cranico.