Omicidio Saman, il processo d’appello: la madre Nazia in tribunale

Quella di Nazia Shaheen, giunta in tribunale, era la presenza probabilmente più attesa al processo d’appello a Bologna per l’omicidio della figlia Saman Abbas, reato per il quale la donna è stata già condannata all’ergastolo in primo grado. L’attesa è dovuta ai lunghi tempi di latitanza, dal delitto avvenuto il 30 aprile 2021 a Novellara fino a maggio del 2024, quando Nazia è stata arrestata, per poi essere estradata in Italia diverse settimane più tardi. Nazia si è mostrata con il volto coperto, tra velo islamico e mascherina chirurgica, e la testa tra le mani.

Un’estradizione piuttosto veloce la sua, a fronte delle tempistiche che invece hanno riguardato il marito Shabbar Abbas, anche lui già condannato all’ergastolo: non essendoci accordi bilaterali tra Italia e Pakistan, la traduzione dei due imputati nelle carceri del Belpaese rappresenta una grande vittoria diplomatica.

Shabbar è atteso in tribunale così come il fratello Danish Hasnain, condannato a 14 anni.

Danish, nel suo racconto alla polizia penitenziaria, quando la condusse nel luogo dell’occultamento del corpo, a poche centinaia di metri dall’azienda agricola in cui gli Abbas vivevano e lavoravano, aveva puntato il dito contro Nazia: nell’appello si cercherà di capire anche di chi sia stata l’esecuzione materiale dell’omicidio. Al vaglio la posizione anche dei cugini, precedentemente assolti, presenti oggi in aula.

