Poliziotti accusati di aver picchiato uno stupratore, il giudice li assolve

Un detenuto marocchino, che stava scontando una condanna per violenza sessuale ai danni di due donne, aveva accusato due agenti della polizia penitenziaria di averlo massacrato di botte. Secondo il giudice, non ci sarebbe però stato alcun pestaggio. E a distanza di sette anni dai fatti, i due poliziotti sono stati assolti nelle scorse ore perché il fatto non sussiste. Questa la vicenda che arriva da Piacenza, sulla quale sembra esser stata scritta la parola "fine". Stando a quanto riportato dalla stampa emiliana, l'episodio contestato si sarebbe verificato il 16 maggio del 2016. Il detenuto arrivò nel carcere piacentino proveniente da quello di Parma, dove aveva introdotto dispositivi con i quali aveva registrato a loro insaputa agenti e detenuti.

Secondo quel che riporta la testata online IlPiacenza, lo straniero era in precedenza stato condannato a nove anni per stupro e la sua storia carceraria era costellata da decine di richiami disciplinari e denunce per resistenza, lesioni, danneggiamenti. Quel giorno di maggio, il detenuto lamentò presunte violenze ai suoi danni commesse da due agenti, i quali lo avrebbero a suo dire malmenato in due differenti momenti. Due le posizioni che si sono contrapposte in aula, quindi: la parte offesa che sosteneva di essere stata picchiata da un lato, la difesa che negava le percosse dall'altro. In mezzo c’è il video delle telecamere di sorveglianza del reparto di isolamento, che avrebbe tuttavia fornito un contributo limitato in quanto puntate sul corridoio e non sulla cella. I poliziotti avrebbero tuttavia ricostruito una versione differente: sarebbe al contrario stato lo straniero ad aggredirli.