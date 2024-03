Processo Consip, assolti Tiziano Renzi e Luca Lotti

Articolo in aggiornamento

I giudici del tribunale di Roma, al termine di una camera di consiglio di oltre 3 ore per il processo nato dall'inchiesta Consip, hanno deciso per l'assoluzione nei confronti dell'ex ministro Luca Lotti e di Tiziano Renzi, padre del leader di Italia viva. Con loro sono state assolte altre tre persone: l'ex parlamentare Italo Bocchino; gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo; il carabiniere Emanuele Saltalamacchia, all'epoca dei fatti comandante dei carabinieri della Legione Toscana; Filippo Vannoni, ex presidente di Publiacqua e Stefano Massimo Pandimiglio. A subire la condanna, invece, sono stati due carabinieri, Gianpaolo Scafarto e Alessandro Sessa, rispettivamente a 1 anno e 6 mesi e a 3 mesi di reclusione. Le accuse a vario titolo erano di millantato credito, traffico d'influenze, tentata estorsione, favoreggiamento, falso, rilevazione di segreto.