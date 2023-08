Il padre di Saman verso l'estradizione: la svolta nel caso della ragazza uccisa

Vicinissima l’estradizione per il padre di Saman Abbas. Oggi udienza d’appello contro il provvedimento: Shabbar Abbas ha l’ultima occasione per tentare il tutto per tutto e non essere giudicato in Italia in un processo che lo vede imputato per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento di cadavere della figlia, la 18enne Saman, scomparsa la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021 da Novellara, dove gli Abbas vivevano e lavoravano, e poi ritrovata solo un anno e mezzo dopo sepolta in un casolare abbandonato poco distante dall’abitazione di famiglia.

Quindi salvo novità in appello, Shabbar Abbas sarà consegnato dal governo pakistano alle autorità italiane: la notizia è stata confermata dall’Agi che ha ascoltato l’avvocato dell’uomo Akhtar Mahmood. “ È stato emesso oggi l'avviso all’imputato ”, ha raccontato il legale, che oggi tenterà di evitare il procedimento di estradizione per il suo assistito di fronte all’Alta Corte di Islamabad.

Già a luglio 2023 la corte distrettuale di Islamabad aveva detto di sì all’estradizione: Shabbar Abbas era stato arrestato nei dintorni di Charanwala, dove viveva - è noto il video in cui è alla testa di un rito religioso di soli uomini - a novembre 2022. Pochi giorni dopo l'arresto il fratello Danish Hasnain ha condotto la polizia penitenziaria al luogo dell’occultamento del cadavere fornendo una sua versione dei fatti: Saman Abbas, secondo le sue parole, sarebbe stata uccisa dalla madre Nazia Shaheen, e lui, che in quel momento sarebbe stato a letto a dormire, sarebbe intervenuto richiamato da due cugini solo a omicidio avvenuto e per l’occultamento. Il processo per il caso di Saman Abbas è partito a febbraio 2023. Ci sono 5 imputati: il padre Shabbar Abbas, ritenuto dagli inquirenti la "mente" del piano criminale, la madre Nazia Shaheen, unica ancora latitante, lo zio Danish Hasnain, che le indagini hanno ipotizzato essere l’esecutore materiale del delitto, i cugini Ikram Ijaz e Noumanoulaq Noumanoulaq.

Sempre secondo gli inquirenti, Saman Abbas sarebbe stata uccisa a seguito di una sorta di congiura famigliare finalizzata al delitto d’onore: la giovane aveva denunciato i genitori ai carabinieri emiliani e si era infatti opposta al matrimonio forzato con un cugino più vecchio, poiché innamorata del connazionale immigrato in Italia Saqib Ayub, di casta inferiore a quella della ragazza e al tempo in procinto di sposarla.