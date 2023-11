Processo Rinascita Scott: oltre 200 condanne. 11 anni all'ex parlamentare Pittelli

I giudici del tribunale di Vibo Valentia hanno dato lettura della sentenza del processo "Rinascita Scott" contro alcuni esponenti legati alla ‘ndrangheta. Oltre 200 condanne e più di 80 assoluzioni su 338 imputati in un procedimento che rimarrà nella storia della lotta alla criminalità organizzata. Tra i condannati ci sono diversi nomi eccellenti tra cui Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, che ha avuto 11 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La pubblica accusa per lui aveva chiesto 17 anni, contestandogli anche i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e abuso d'ufficio aggravato.

Tra i nomi di primo piano anche quello del tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli (condannato a 2 anni e 6 mesi), dell’ex finanziere Michele Marinaro (10 anni e sei mesi) e dell’ex consigliere regionale del Partito democratico Pietro Giamborino (1 anno e 6 mesi). Altre condanne sono giunte per l’avvocato Francesco Stilo, 14 anni, per l’ex appuntato scelto del reparto operativo dei carabinieri di Vibo, Antonio Ventura, 5 anni e 6 mesi. Assoluzione per l’ex sindaco di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), Gianluca Callipo, quando la procura aveva chiesto 20 anni.

L'operazione Rinascita Scott, scattata il 19 dicembre 2019, aveva portato all'arresto di 334 persone su iniziativa del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che oggi guida la procura di Napoli. Era stato lui a individuare una rete criminale che coinvolgeva esponenti della criminalità organizzata ma anche imprenditori, ex politici nazionali, sindaci, carabinieri, uomini dei servizi segreti e professionisti. Nei loro confronti oltre 400 capi di imputazione tra cui concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, riciclaggio, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio aggravato, traffico di droga.

Lo scorso 7 giugno l'accusa harichiesto 322 condanne - per un totale di 4.744 anni e 10 mesi di carcere - 13 assoluzioni e 3 nullità del decreto che dispone il giudizio. Il processo è durato due anni e 10 mesi con almeno tre udienze ogni giorno e dopo 35 giorni di consiglio i giudici di primo grado Brigida Cavasino, Claudia Caputo e Germana Radice hanno dato lettura della sentenza nell’aula bunker costruita appositamente per l’occasione a Lamezia Terme.