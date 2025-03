Ragazzina abusata nei bagni della stazione nel leccese, arrestato 15enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva un appuntamento alla stazione con un ragazzo con cui aveva una relazione. Ma mentre quest'ultimo aspettava in un locale poco distante, una giovane quattordicenne è stata attirata nei bagni di Maglie, provincia di Lecce, e abusata sessualmente da un altro ragazzo, di un anno più grande di lei. Il presunto autore delle violenze, un giovanissimo di 15 anni, è stato arrestato e messo in una comunità educativa penale minorile. L'episodio risale al 28 luglio scorso ma si è saputo solo ora.

È stata la madre della ragazza ad accorgersi di quanto stava avvenendo e a intervenire proprio mentre era in corso la violenza.La donna, allarmata dal fatto che la figlia non rispondeva al telefono, infatti, si era precipitata in stazione per cercarla. Soccorsa dal genitore e portata in ospedale, sulla giovane sono stati rinvenuti dai sanitari segni delle lesioni compatibili con gli abusi. Sono in corso accertamenti anche sul fidanzatino, che - a quanto riporta l'Ansa - avrebbe più volte, insieme all'amico, chiesto alla vittima e a sua madre di non sporgere denuncia. Una circostanza emersa dall'analisi dei telefoni cellulari sequestrati,

L'inchiesta è coordinata dalla procura per i minorenni di Lecce, guidata da Simona Filoni, e dalla sostituta procuratrice Paola Guglielmi. Gli inquirenti hanno sentito entrambi i ragazzini.

Nel corso delle indagini, condotte dai carabinieri, è stato anche acquisito il referto medico dell'ospedale di Scorrano. L'ordinanza cautelare nei confronti del 15enne riporta l'accusa di violenza sessuale aggravata in concorso.