"Da Tamara Pisnoli solo una smorfia di disgusto davanti al sangue". Le motivazioni della condanna alla ex di De Rossi

“ Una personalità allarmante, con una vita improntata all’uso della violenza e della minaccia nei rapporti economici e sociali ”. Sono le parole contenute nelle motivazioni delle sentenza che i giudici della quarta sezione penale Ilaria Amarù, Valerio De Gioia e Giovanna Rispoli hanno emesso nei confronti di Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi, condannata a febbraio 2023 a 7 anni e 2 mesi di carcere più una multa per tentata estorsione e rapina aggravata. Parte lesa nel procedimento è Antonello Ieffi, ex compagno dell’attrice Manuela Arcuri, mentre gli altri imputati Francesco Camilletti e Francesco Milano sono stati condannati anche loro a 7 anni.

La vicenda è iniziata nell’estate 2013: Pisnoli avrebbe acquistato una licenza per un impianto fotovoltaico da Ieffi, versandogli 84mila euro, ma successivamente avrebbe cambiato idea: la donna avrebbe chiesto quindi all’imprenditore non solo di restituire il denaro, ma di versargliene anche dell’altro. Infatti la sentenza ha stabilito che “ non c'è corrispondenza tra il credito vantato dalla Pisnoli (84 mila euro) e la somma oggetto dell’imposizione (150 mila euro, oltre interessi nella misura del 10-20% mensile) ”.

Così il 17 luglio 2013, alla presenza di Camilletti e Milano, si sarebbe svolto un incontro in casa di Tamara Pisnoli. Lì Ieffi si sarebbe rifiutato di corrispondere la cifra richiesta, gesto che avrebbe scatenato le minacce della donna: “ Sai quanno ce metto a fa ammazza’ 'na persona? Basta che metto 10mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente”. In quella stessa sede ci sarebbe stato un pestaggio, sempre ai danni di Ieffi, che si sarebbe ferito alla testa tanto da perdere i sensi. Pisnoli non sarebbe intervenuta, ma “rimasta a guardare senza intervenire per interrompere l’azione violenta, o apparire sconvolta o impaurita, ma semplicemente adottando una smorfia di disgusto quando ha visto il sangue colare copiosamente ”.