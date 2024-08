Salta sulle auto in sosta ele distrugge: fermato 24enne egiziano a Isernia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci auto distrutte, almeno, e grande paura per i residenti. A seminare il terrore per le strade di Isernia lo scorso 16 agosto è stato un migrante egiziano, irregolare sul territorio nazionale, ospite di un centro di accoglienza che, senza alcun motivo, ha iniziato a saltare sulle auto in sosta distruggendo i parabrezza delle stesse. Nel caldo silenzio di un tranquillo pomeriggio post-ferragostanto, un residente, accortosi del baccano in strada, si è affacciato al balcone ed è riuscito a riprendere lo straniero nel pieno della sua opera. Immediate le chiamate con la richiesta di intervento al 112 ma quando gli agenti sono arrivati nell'area indicata, dell'uomo non c'era già più traccia.

Sono servite circa due ore alle forze dell'ordine per individuarlo. A Isernia è iniziata una caccia all'uomo che ha visto impiegati sia i carabinieri che la Polizia di Stato. È stato quindi portato in questura per gli accertamenti di rito ed è stato denunciato ma stando alle informazioni sarebbe poi tornato nel centro di accoglienza di cui è ospite, l'ex hotel "Sayonara" situato lungo la strada in cui ha compito il suo reato. Le cronache locali riferiscono che l'uomo, un 24enne, già nel corso della mattinata del giorno precedente, Ferragosto, aveva dato segni di squilibrio, come racconta lo stesso gestore dell'hotel. Avrebbe lanciato alcune suppellettili e arredi dal balcone della struttura, colpendo le auto in sosta al di sotto.

Come da prassi, il gestore ha chiamato il 118 e le forze dell'ordine che sono arrivati sul posto. Portato in ospedale, lo straniero è stato accompagnato all'ospedale Cardarelli di Isernia dove è rimasto ricoverato appena alcune ore prima di essere dimesso e fatto ritornare in struttura. Sembrava fosse tranquillo ma all'improvviso è riuscito a scappare dal centro per dar sfogo alla sua furia contro le vetture dei residenti. " 24enne immigrato egiziano, ospite di un centro d’accoglienza a Isernia, salta su diverse auto - danneggiandole - prima di fuggire per poi essere fermato e identificato, grazie all’intervento di Polizia e Carabinieri ", ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo Instagram condividendo il video dei residenti.

Per chi non scappa da nessuna guerra e ci porta violenza e disordine, una sola soluzione: espulsione! Io intanto rischio di andare in galera per avere difeso i confini e bloccato gli sbarchi. A testa alta, sempre

", ha concluso il vicepremier e segretario della Lega.