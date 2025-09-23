Scontri a Milano al corteo pro-Pal: cinque arrestati, di cui due minorenni

È di cinque arresti il bilancio degli scontri di ieri in zona stazione Centrale a Milano, dove un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo per Gaza, che ha sfilato nel capoluogo lombardo come in altre città italiane, per dare il via a una serie di azioni anche violente. Si tratta di due ragazze del centro sociale Lambretta, che andranno stamattina a processo per direttissima con l'accusa di resistenza aggravata. Il terzo arrestato, con l'accusa di resistenza e anche di lesioni aggravate perché commesse contro gli agenti di polizia. Gli altri due arrestati sono minorenni e di loro si occupa la procura per i minorenni. Inoltre, altre due persone sono state denunciate e un'ottava persona sarebbe stata identificata.

Il pm di turno Elio Ramondini, nelle indagini della Digos della Polizia, ha chiesto la convalida degli arresti e la misura cautelare nei confronti del ragazzo al gip.

In questo caso, dunque, per la posizione del giovane, che resta in carcere al momento, si passerà per un'udienza davanti al gip, che dovrà decidere. Fuori dal Palazzo di Giustizia ci sono le camionette delle forze dell'ordine, proprio per garantire la sicurezza dato che si terranno le udienza direttissime.