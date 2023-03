"Vivi come le occidentali". E il magrebino minaccia l'ex-moglie

Avrebbe perseguitato l'ex-moglie, per convincerla a cambiare idea e a tornare insieme. E nei (frequenti) momenti di rabbia non avrebbe esitato ad insultarla e a minacciarla, dandole della poco di buono e puntando il dito sulla volontà della consorte di vivere "all'occidentale". Sulla base di queste accuse, un uomo di 54 anni originario del Marocco e residente in provincia di Perugia è finito a processo per stalking nei confronti dell'ex-coniuge. L'udienza di ieri, caratterizzata dall'assenza di uno dei testimoni dell'accusa, ha indotto il giudice del tribunale del capoluogo umbro a rinviare il procedimento al prossimo settembre. Stando a quanto riportato dal sito PerugiaToday, tutto iniziò quasi dieci anni fa, quando nel rapporto fra il cinquantaquattrenne e la connazionale emersero le prime crepe. Una frattura divenuta via via sempre più insanabile, fin quando la moglie decise di troncare la relazione e di lasciarlo.

Una decisione che lo straniero non accolse affatto di buon grado. E secondo l'accusa, avrebbe fatto pressione per mesi e mesi sulla donna, alternando promesse a vere e proprie minacce. Stando all'accusa, da un lato “dichiarava tramite telefonate e sms il proprio sentimento di amore, richiedendo e pretendendo in modo ossessivo di ricominciare la relazione, incurante del chiaro e insindacabile rifiuto della donna”. Dall'altro però la pedinava di continuo e non esitava a rivolgerle epiteti offensivi ed accuse. "Vuoi vivere come le donne occidentali - le avrebbe detto in più occasioni - non sei una buona madre né una buona moglie”. Spesso e volentieri poi, si spingeva oltre: non di rado la pedinava, dicendole di essere al corrente di ogni suo minimo spostamento e delle sue nuove amicizie maschili.