Sparò al ladro, Mattarella non concede la grazia al macellaio condannato

Walter Onichini alcuni anni fa è stato protagonista di una storia di cronaca, in quanto sparò a un ladro che si era introdotto all'interno della sua abitazione. Macellaio molto conosciuto a Legnaro, in provincia di Padova, nel 2021 è stato condannato in via definitiva a quattro anni di carcere, che attualmente sta scontando agli arresti domiciliari. Era stata chiesta la grazia al presidente Sergio Mattarella ma la sua domanda è stata rifiutata.

Onichini ha scontato 19 mesi di reclusione ma dallo scorso gennaio è potuto tornare alla sua abitazione per stare vicino alla famiglia e il tribunale gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, che il macellaio sta svolgendo tra volontariato e un'attività di macelleria. Infatti, il tribunale gli ha permesso di tornare a lavorare ma non ancora da uomo libero. Il regime a cui è sottoposto prevede che dalle 22 alle 6 del mattino l'uomo debba rimanere all'interno del suo appartamento. In ogni caso, il macellaio non può uscire dai confini della sua Regione.

La domanda di grazia per Onichini è stata presentata a gennaio del 2021 attraverso l'avvocato Ernesto De Toni al magistrato di sorveglianza. Sia Lega che Fratelli d'Italia erano intervenuti sul caso, chiedendo che il presidente della Repubblica intervenisse a favore del macellaio. Ad agosto del 2022 la domanda è stata inoltrata al ministero della Giustizia ma in questi giorni, a un anno da questo ultimo atto, è arrivata la doccia fredda per Onichini e per la sua famiglia.