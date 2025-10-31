Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo d'arma

Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il porto abusivo di arma da collezione per lo sparo di Capodanno del 2024 a Rosazza. L'ex esponente di Fratelli d'Italia è stato invece assolto per il reato di possesso di munizioni di guerra. Il tribunale di Biella ha ritenuto l’imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco – una mini pistola North American Arms detenuta in regime di collezione – ma lo ha assolto dall’accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, con la formula "perché il fatto non sussiste".

"È stata sgretolata un'altra parte delle accuse che erano state montate dai media" il primo commento di Pozzolo - che si è sempre dichiarato innocente - all'uscita dal tribunale. La pm Paola Francesca Ranieri aveva chiesto una condanna a un anno e sei anni. “Non mi interessa chi ha sparato o chi non ha sparato: interessa che il giudice valuti la legittimità del porto d'arma e del munizionamento” le sue parole in aula. Non è mancata una stoccata alla difesa dell’onorevole, rea di aver “cercato di minare la credibilità dei testimoni del pm”.

La vicenda aveva suscitato parecchio scalpore.