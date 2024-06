Tutti assolti per la strage di Corinaldo. L'ira dei parenti: "Sono stati uccisi di nuovo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Sono state tutte assolte dai reati più gravi, quelli di omicidio plurimo colposo e disastro colposo, le nove persone imputate nel secondo processo per la strage di Corinaldo, nell'Anconetano, avvenuta all'interno della discoteca "Lanterna azzurra" la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018. Quattro ragazzi e una giovane mamma persero la vita. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Ancona Francesca Pizii nel pomeriggio di lunedì 17 giugno. Respinte le richieste di risarcimento danni.

Il verdetto

La sentenza riguarda il filone relativo alle presunte carenze nella gestione della sicurezza e alle procedure per le autorizzazioni della discoteca. I nove imputati, dei quali sei membri della Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo, due tecnici e un socio della Magic Srl, la società che aveva in gestione il locale, e il gestore della "Laterna Azzurra", Quinto Cecchini, sono stati assolti con formula piena. A dicembre del 2022 la Cassazione aveva confermato le condanne fino a 12 anni e mezzo nei confronti dei responsabili della strage, la cosiddetta "gang dello spray al peperoncino", specializzata in furti e rapine.

Le condanne per i reati minori

Quanto ai reati minori, l'ex sindaco Matteo Princi, Francesco Gallo dell'Asur, il perito elettronico Massimiliano Bruni, Stefano Martelli della Polizia Locale e Massimo Manna, responsabile dello Sportello unico per le

attività produttive, sono stati condannati a uno per gli altri reati contestati. Il vigile del fuoco Rodolfo Milani ha ricevuto una condanna a un anno e due mesi; l'ingegnere Francesco Tarsi a 4 mesi. Le pene sono tutte sospese.