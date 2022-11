Stuprò una tassista, ora la scoperta choc: cosa ha fatto a una 17enne

Nel 2014, molestò sessualmente una 17enne all'interno di un ascensore, a Roma. Oggi, lunedì 14 novembre, i giudici della prima sezione penale di piazzale Clodio hanno condannato a 2 anni e 10 mesi Simone Borgese, l'uomo che stuprò una tassista romana, nel 2015, incassando una pena a 7 anni di reclusione. Era tornato in libertà lo scorso giugno.

La nuova condanna

I fatti relativi alla nuova condanna risalgono al 2014. Stando a quanto apprende l'Ansa, Borgese - all'epoca 30enne - abusò della ragazzina in un ascensore. Sulle prime, la 17enne a denunciò l'aggressore senza, però, riuscire a fornire dettagli utili agli investigatori per tracciare un identikit dell'offender. Successivamente, lo riconobbe da alcune foto pubblicate dai giornali dopo la vicenda dello stupro di una tassista romana. Da lì, tutte le indagini e gli accertamenti del caso che hanno portato alla sentenza odierna. La ragazza vittima dell'aggressione, è stata assistita dai legali della associazione "Differenza Donna". Con la condanna il giudice ha disposto anche una provvisionale per la vittima di 8mila euro.

Lo stupro della tassista