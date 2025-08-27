Stupro di Roma, il gambiano avrebbe violentato anche una 44enne prima dell'arresto

Emergono dettagli inquietanti sull'uomo del Gambia di 26 anni che ha stuprato una 60enne al parco di Tor Tre Teste a Roma all'alba di domenica mentre questa portava fuori il proprio cane. Lo straniero ha confessato di aver usato violenza sulla donna dopo averla derubata del suo smartphine ma si è giustificato asserendo di essere sotto effetto di droga in quel frangente. Ma pare che abbia violentato anche un'altra persona, una donna di 44 anni, prima di essere arrestato. I fatti si sarebbero registrati ieri mattina nei pressi di via Prenestina. I carabinieri della stazione di Roma Monte Mario sono intervenuti al pronto soccorso dove una donna di 44 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di un uomo, descritto come di colore, intorno alle ore 4 di ieri, martedì 26 agosto.

La vittima ha raccontato militari dell'Arma che mentre stava aspettando l'autobus sulla via Prenestina sarebbe stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiederle una sigaretta, l’avrebbe poi trascinata con la forza in un vicolo su un cumulo di rifiuti. Qui l'avrebbe costretta a ripetuti atti sessuali. La donna ha avuto la lucidità di raccontare tutto agli investigatori e di riferire anche dettagli fondamentali come gli indumenti indossati dall'aguzzino: l'identikit fornito ha combaciato con quello del gambiano già arrestato. La seconda vittima, invitata al riconoscimento fotografico, lo avrebbe individuato senza esitazione.