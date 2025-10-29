"Ti faccio un assegno di 7mila euro". Intercettato il papà di Andrea Sempio

Il caso della presunta corruzione nell'omicidio di Chiara Poggi è più aperto che mai. Le procure di Brescia e di Pavia stanno indagando per verificare se e in che modalità, ci sia stato un passaggio di denaro per agevolare l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel 2017, quando l'uomo è stato indagato per la prima volta. Fu un'indagine molto rapida, che si concluse in una manciata di mesi senza riscontri su Sempio ma ora sono emersi alcuni dettagli che possono scrivere un'altra storia. Ora, Sempio è indagato dalla procura di Pavia per il reato di concorso in omicidio ed è in corso l'incidente probatorio, che si concluderà il prossimo 18 dicembre mentre le indagini tradizionali non hanno ancora una data di conclusione nota. La trasmissione Mattino5 ha mandato in onda una nuova intercettazione del papà di Sempio risalente al 10 febbraio 2017, giorno in cui proprio Andrea è stato sentito per la prima volta dagli investigatori.

" Allora, dammi retta. Ho bisogno di un aiuto... Mi è chiaro (ride). Da chi? Stammi a sentire... (in dialetto) Io ti faccio un assegno da 7mila euro. Tu vai a ritirarlo, così vai là subito. Santa Rita, non ce la facciamo più ", dice l'uomo intercettato in auto. Sembra parli da solo ma non è escluso che, da quanto è noto pubblicamente ora possa anche essere una telefonata o un messaggio vocale indirizzato a qualcuno. Questi 7mila euro si inseriscono in un più ampio discorso che coinvolge importanti esborsi di denaro da parte della famiglia Sempio in quel periodo, soldi che avrebbero consegnato agli avvocati che seguivano l'indagato in quel periodo come onorario. Proprio su questi movimenti di denaro ci sono indagini in corso, soprattutto perché si tratta di transazioni in contanti che i genitori di Sempio, come è emerso dalle intercettazioni, avevano cura che non venissero tracciate.

Tuttavia qualcosa sembra muoversi nel sottobosco dell'indagine di Garlasco, perché come è stato spiegato dall'inviato di Mattino5 a Garlasco " tra poche ore a Roma si incontreranno Andrea Sempio e tutto il suo staff. Un confronto necessario da fare in presenza ". Non sono ovviamente noti i contenuti di questo meeting improvviso nella Capitale, ma pare ci sarà anche la genetista Marina Baldi, entrata di recente nel pool dell'indagato insieme all'avvocato Liborio Cataliotti e al consulente Armando Palmegiani.

Una squadra che è stata rifatta quasi a nuovo, escludendo l'avvocato, subentrata in corsa in una fase decisiva dell'indagine. Pochi giorni fa Sempio è stato sottoposto a misurazioni antropometriche da parte del medico legale Cristina Cattaneo.