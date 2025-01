Toghe in pressing su Santanché: il processo Visibilia resta a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il processo a Daniela Santanchè resta a Milano e mette l'acceleratore, con il rischio concreto per il ministro del Turismo di vedersi nuovamente rinviata a giudizio nel giro di poche settimane. La Cassazione con una ordinanza depositata ieri sera ha respinto la richiesta dei difensori del ministro di trasferire a Roma per competenza territoriale l'indagine sulla presunta truffa all'Inps che la vede imputata insieme al compagno Dimitri Kunz e a un collaboratore del gruppo editoriale Visibilia, di cui recentemente la Santanché ha ceduto il controllo.

Secondo la Procura di Milano, tredici dipendenti di una testata del gruppo sarebbero stati impiegati in mansioni redazionali mentre si trovavano in cassa integrazione durante l'emergenza Covid, e in questo modo Visibilia si sarebbe procurata un vantaggio indebito di 126mila euro. Nello scorso ottobre i legali del ministro avevano chiesto che l'intero fascicolo venisse trasferito a Roma per competenza territoriale, visto che i contributi erano stati chiesti ed erogati nella Capitale. Se l'istanza fosse stata accolta, l'inchiesta sarebbe tornata nella fase preliminare, con un congruo allungamento dei tempi.

Ieri invece la Cassazione decide che si va avanti a Milano, e l'udienza preliminare che era stata sospesa può riprendere.

Data fissata: 26 marzo, davanti al giudice preliminare Tiziana Gueli, che - avendo già ascoltato gli interventi di pubblico ministero e difensori, potrebbe già pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura (che, se venisse accolta, potrebbe indurre la Santanchè a valutare la possibilità di un passo indietro dalla carica istituzionale). Il problema è che la giudice Gueli è stata nel frattempo trasferita ad un altro incarico, e saranno i vertici del Tribunale a decidere se e come portare a conclusione l'udienza preliminare-