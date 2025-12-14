Totti condannato per gli stipendi dell'ex segretaria: cosa è successo

Dovrà versare una somma molto vicina ai 100mila euro la società "Totti soccer school", scuola calcio di cui è proprietario l'ex calciatore e bandiera della Roma, Fracesco Totti, per una causa persa con l'ex segretaria.

Cosa è successo

Quanto appreso nelle ultime ore dal Fatto quotidiano risale alla vicenda che vede una storica dipendente della scuola calcio aver fatto causa alla società per discorsi contrattuali: la donna lavorava praticamente sei giorni su sette occupandosi di tesserati e iscrizioni con un ruolo molto importante ma vincolata e "sacrificata" senza poter godere pienamente di giorni di riposo. Secondo la società di Totti, invece, sarebbe stata inserita come "collaboratrice autonoma". I

La decisione del tribunale

Pur lavorando nella scuola calcio da quasi 20 anni (la donna entrò nel 2007), secondo quanto raccolto dal quotidiano il motivo della contesa sarebbe stato il mancato rinnovo contrattuale che in passato veniva rinnovato annualmente. Da qui, la donna si rivolge al suo avvocato: se in un primo momento il tribunale di Roma non ha riconosciuto i diritti di una lavoratrice dipendente, in appello vince la causa e quindi l'obbligo per Totti di assumerla. In pratica sono mancati quei diritti che spettano ai dipendenti, ossia una retribuzione regolare e le ferie.

I mancati risarcimenti all'ex segretaria

Ma non è certamente finita qui perché alla segretaria spetta un risarcimento di 16 mila euro che vanno sommati a 80mila per tutte le differenze di retribuzione che nel frattempo sono maturate nel corso degli ultimi 10 anni. In realtà, però, la donna non avrebbe visto ancora nemmeno un euro nonostante la sentenza sia diventata definitiva da due mesi, dalla scorso ottobre. A questo punto la società di Totti "trema" perché potrebbe dover rispondere anche di fronte al tribunale fallimentare se non rispetterà tutti gli obblighi previsti in tempi brevi.

La scuola calcio è stata rilevata dalla famiglia Totti il 29 maggio 2023 con l'acquisizione della proprietà ma è soltanto sette anni dopo (maggio 2010) che avvenne la vera svolta con il cambio di nome da A.S.D. Axa Calcio a Totti Soccer School.

Sin da quando è iniziata l'avventura Totti ha avuto accanto il fratello Riccardo che figura come presidente. la società ha un organico di oltre 500 tesserati tra scuola calcio e squadre agonistiche e circa 70 tra tecnici e preparatori atletici, dirigenti accompagnatori oltre a medici fisioterapici.