"Il tribunale rilascerà la Geo Barents”. L’arroganza della Ong contro il governo

La nave Geo Barents è la seconda ad aver subito dalle autorità italiane un blocco di 60 giorni per la violazione della legge Piantedosi. Le proteste dell'organzzazione non sono mancate già nell'immediato, con l'annuncio di un ricorso legale contro la misura restrittiva. Ricorso che, effettivamente, è arrivato in queste ore come annunciato dalla stessa organizzazione, che ha presentato al tribunale di Salerno un ricorso urgente per l'annullamento del fermo amministrativo della Geo Barents. Nel comunicato, l'organizzazione internazionale sfida con arroganza ancora una volta il governo, facendosi forte dei precedenti innescati dagli altri tribunali che, nei mesi, hanno sconfessato il provvedimento governativo in prima istanza.

" Abbiamo fornito al tribunale prove solide che dimostrano come le équipe di MSF siano intervenute per salvare la vita di 37 persone in mare la notte del 23 agosto. Durante quella notte, abbiamo fornito alle autorità competenti informazioni accurate e tempestive sulle nostre operazioni ", scrivono nel comunicato stampa dall'organizzazione non governativa francese, che gestisce una nave battente bandiera norvegese, che pretende di sbarcare i migranti recuperati sempre nel Mediterraneo. Geo Barents è la stessa nave alla quale, meno di due anni fa, a novembre 2022, è stato bloccato l'approdo in Italia a causa della concomitanza di più navi Ong che volevano sbarcare nel nostro Paese. La nave venne inviata in Francia, dove sbarcò dopo un lungo tira e molla, non senza le proteste francesi contro l'Italia.

Ora la Ong si dice sicura che la sua nave verrà liberata da un tribunale italiano, nello specifico quello di Salerno, competente per territorialità sulla nave, che ora si trova nel porto della città campana. " Siamo fiduciosi che il Tribunale di Salerno rilascerà la Geo Barents e revocherà gli effetti di questa detenzione ", dice con baldanza Juan Matias Gil, capomissione di Msf per le attività di ricerca e soccorso. Come spesso accade, non avendo altro da fare a seguito del blocco in porto per i prossimi due mesi, l'equipaggi della Geo Barents ha indetto una conferenza stampa mercoledì 11 settembre dalle 9.30 alle 12.

30 per spiegare le ragioni del ricorso. Saranno presenti Christos Christou, presidente internazionale di Msf, Monica Minardi, presidente di Msf in Italia, e Juan Matias Gil, capomissione di Msf per la ricerca e soccorso.