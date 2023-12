Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo: 17 anni al gioielliere di Grinzane Cavour

Articolo in aggiornamento

È stato condannato a 17 anni di reclusione il gioielliere Mario Roggero, 68 anni, che uccide due rapinatori e ne ferì un terzo a Grinzane Cavour (Cuneo). La Corte d'Assise di Asti ha riconosciuto l'uomo colpevole di duplice omicidio volontario e di tentato omicidio. I giudici hanno accolto la ricostruzione effettuata dal pm e inasprito la pena rispetto ai 14 anni chiesti, aumentandola di ulteriori 3 anni. Per l'imputato solo attenuanti generiche e quella di aver agito dietro provocazione. Il 28 aprile 2021, secondo l'accusa, l'intenzione dell'uomo non fu di difesa ma di offesa, motivo per il quale è stata riconosciuta la volontarietà del delitto.