Uccise il padre violento. Dopo l'assoluzione, ora Alex cambia cognome

Una ferita ancora aperta, troppo dolorosa per voltare pagina senza tagliare definitivamente col passato. E così Alex, il ragazzo che il 30 aprile del 2020 uccise il padre, Giuseppe Pompa, che minacciava una strage familiare, e che fu assolto con formula piena dalla Corte d'Assise di Torino, ha deciso di compiere un altro gesto simbolico. Tagliando i ponti col passato, fatto di violenza, cambiando cognome. Ora si chiama Cotoia, come la mamma e il nonno. Il prossimo 23 febbraio, come ben ricorda il Corriere.it, ci sarà la prima udienza del processo d'Appello. Il ragazzo, assistito dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, ha chiesto anche che vengano aggiornati i dati anagrafici degli atti processuali.

La scelta di cambiare cognome

Cambiare identità per provare a rifarsi una vita. Una decisione che Alex ha maturato nei mesi successivi al diletto, prima ancora di affrontare un lungo e tortuoso iter processuale. La domanda per cambiare cognome è stata inoltrata alla Prefettura tempo fa e, già da svariate settimane, il ragazzo si chiama Cotoia. Anche il fratello Loris ha seguito la stessa prassi amministrativa. Per entrambi i fratelli, vittime con anche la madre del padre violento, il cambio di cognome segna l'inizio di una rinascita.

Il processo d'Appello

Quanto alla vicenda giudiziaria, il prossimo 22 febbraio, si volgerà la prima udienza del processo d'Appello. Il presidente della Corte, Cristina Domaneschi, ha chiesto il rinnovo dell'istruzione dibattimentale. Pertanto, saranno riascoltati la mamma di Alex, il fratello e uno zio paterno. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, pare che il magistrato intenda riascoltare anche il ragazzo che, però, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Al momento, non è dato sapere se il giovane accetterà di raccontare, ancora una volta, i dettagli di quella terribile sera.

I fatti