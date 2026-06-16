Urbanistica, da "via Fauché" a "Bosconavigli": tutti i processi ancora in corso

Sono diversi i processi già in corso a Milano del nodo urbanistica. Oltre a quello di Torre Milano, in via Stresa, per cui gli imputati sono stati assolti martedì, dovranno essere vagliati dal tribunale altre tre inchieste della procura di Milano: l'operazione immobiliare in via Fauchè, con il verdetto del tribunale che dovrebbe arrivare a luglio, delle vicende "Park Towers" e "Bosconavigli". Un procedimento, quest'ultimo, che ha tra gli imputati anche l'archistar Stefano Boeri.

Per quanto riguarda il palazzo in costruzione di via Fauché, il Tar ha stabilito che è da demolire. Una questione molto spinosa, perché il tribunale regionale ha stabilito che dovrà essere abbattuto. Questo procedimento, appunto di natura amministrativa, seguirà una strada indipendente rispetto al processo penale. Si tratta, in ogni caso di un edificio a uso personale del costruttore, quindi non ci sono "famiglie sospese". A seguire i vari ricorsi del condominio confinante, circa 200 appartamenti che sarebbero stati danneggiati dalla nuova costruzione, è l'avvocata Wanda Mastrojanni, per la quale "l'ultima recentissima sentenza del Tar non lascia spazio a dubbi". Nel processo sono imputati il committente delle opere, il direttore dei lavori e il legale rappresentate della ditta.

Un altro processo riguarda il caso delle Park Towers, tre torri per 113 appartamenti, in zona Crescenzago a Milano, finito al centro di uno dei filoni delle indagini sulla gestione urbanistica per accuse di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Qui a processo ci sono, oltre all’immobiliarista Andrea Bezziccheri di Bluestone, tre ex dirigenti e funzionari dello Sportello Unico Edilizia del Comune, e il rappresentante legale della Devero Costruzioni. Le indagini erano state chiuse nel gennaio del 2024.

Terzo processo in questione, è quello che riguarda il Bosconavigli, il progetto residenziale con 90 appartamenti nella

zona di San Cristoforo, a sud ovest della città. Le accuse sono di cooperazione colposa in abusi edilizi e lottizzazione abusiva. Tra gli imputati, oltre all'archistar Stefano Boeri, ci sono costruttori e amministratori.