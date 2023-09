“Va arrestato”. Da Firenze arriva l’ordine per Salvatore Baiardo

Il tribunale del riesame di Firenze ha accolto la richiesta della procura di Firenze sulla richiesta di arresto per Salvatore Baiardo con l'accusa di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e del sindaco di Cerasa Giancarlo Ricci. Il caso è incentrato sulla presunta foto di cui non c'è ancora prova che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino.

Di questa immagine aveva parlato Baiardo all'allora conduttore della trasmissione Non è l'Arena, per poi smentire la circostanza davanti ai pm. La misura, che prevede per Baiardo il divieto di contatti con persone diverse dai difensori e dai conviventi, non è immediatamente esecutiva. Sarà necessario aspettare bisognerà attendere la scadenza del termine per il ricorso in Cassazione e, laddove la difesa lo presenti, la decisione di conferma della suprema corte.

L'ex gelataio è tornato alla ribalta circa un anno fa con alcune allusioni riguardanti inediti scenari sulla trattativa Stato-Mafia. Baiardo inoltre, già un paio di mesi prima dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro, in un'intervista a Non è l'Arena si era detto convinto che il superlatitante si sarebbe fatto catturare dietro un accordo. Cosa che poi è realmente accaduta qualche settimana dopo.