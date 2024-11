Violenze e abusi nel carcere di Trapani: 46 agenti indagati

Video diffuso dalla Polizia Penitenziaria

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria di Palermo, con l'ausilio di alcuni reparti territoriali e del Prap Sicilia, coordinati dal Nucleo investigativo centrale, questa mattina ha dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari degli arresti domiciliari e della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio nei confronti di 25 poliziotti in servizio nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

Le accuse, a vario titolo, sono di tortura, abuso di autorità contro detenuti, falso ideologico e calunnia. Gli indagati sono in tutto 46: 11 sono stati confinati agli arresti domiciliari. Questa mattina sono scattate le perquisizioni disposte dal gip del capoluogo siciliano. L'indagine è iniziata nel 2021 a seguito di denunce presentate da alcuni detenuti, che hanno rivelato comportamenti non consoni da parte di alcuni esponenti della polizia penitenziaria, che avrebbero fatto violenza e abusi in zone della struttura non coperta dalle telecamere. Successivamente alle segnalazioni, la procura ha autorizzato l'installazione dei dispositivi di videosorveglianza per verificare i racconti e ci sarebbero stati riscontri positivi nei comportamenti di alcuni agenti.

Gli investigatori parlando di " modus operandi diffuso, consistente in violenze fisiche ed atti vessatori nei confronti di alcuni soggetti detenuti, condotte peraltro reiterate nel corso del tempo e messe in atto in maniera deliberata da un gruppo di agenti penitenziari ". Sono serviti due anni agli investigatori per ottenere il materiale necessario a far scattare l'indagine e le perquisizioni.

Stando a quanto viene riferito, le violenze fisiche e le vessazioni erano protratte nel tempo e deliberate, in quello che gli investigatori definiscono "". Il lavoro di investigazione non si ferma con quest'operazione ma è orientato ad andare a fondo per verificare tutti i possibili abusi compiuti all'interno della struttura trapanese.