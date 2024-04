"Voleva le nozze per la cittadinanza". Così il magrebino ha ucciso l'infermiera di Roma

Si è aperto oggi il processo per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera brutalmente uccisa nell'androne del palazzo in cui viveva, a Roma, lo scorso 4 settembre. La donna abitava nella casa di via Giuseppe Allievo, a Monte Mario, insieme ai due figli e all'anziana madre. I sospetti ricaddero subito su Adil Harrati, operaio quarantacinquenne di origine marocchina, che con la donna ebbe in passato una breve relazione. In quei pochi minuti, il marocchino riuscì a colpirla con oltre 50 coltellate in tutto il corpo. L'infermiera non voleva proseguire la relazione con l'uomo e in più di un'occasione si era lamentata con le amiche dell'atteggiamento persecutorio dell'operaio, senza mai denunciarlo alle forze dell'ordine. I due si erano conosciuti in occasione di alcuni lavori che lui aveva eseguito a casa della donna. " Era uscita di casa per andare al bancomat delle Poste lì vicino a prelevare soldi ", spiegarono ai tempi alcuni parenti della vittima.

Per Harrati, la procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e nei suoi confronti il pubblico ministero contesta l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'avere agito per motivi abbietti e futili, con crudeltà contro una persona " a cui era legato da relazione affettiva cessata ". La difesa del marocchino ha cercato di controbattere sul punto in relazione alle aggravanti dei motivi abietti e futili e della crudeltà. Tuttavia, nella sua replica, l'accusa ha confermato la richiesta, sottolineando che l'operaio " sperava nel proseguimento della relazione. Si era ipotizzato un matrimonio che consentisse la regolarizzazione della posizione. La chiusura della relazione, e dunque la vanificazione dell'intento dell'Harrati, è stato uno dei motivi dell'omicidio, un delitto commesso con 56 coltellate ".

La prossima è fissata per il 29 maggio quando verranno sentiti in aula gli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini. A costituirsi parte civile sono stati i due figli e la mamma della vittima, ma anche la sorella della vittima l'associazione "Insieme a Marianna", rappresentata dall'avvocato Licia D'Amico, e la "Associazione italiana vittime vulnerabili di reato". I familiari della donna, al termine dell'udienza, sono stati chiari: " Vogliamo il massimo pena ". Harrati era stato fermato dalla polizia già poche ore dopo aver compiuto l'omicidio, rintracciato dagli investigatori nel corso della notte e posto nell'immediato agli arresti presso il carcere di Regina Coeli. Più di una volta i vicini di casa avevano sentito Nappini litigare con Harrati nell'androne del palazzo.

A carico del marocchino pende anche undal Paese mai eseguito.