Voto di scambio politico-mafioso, arrestato ex senatore del Pd

La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito un'operazione in provincia di Trapani, che ha portato 10 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. Sono stati effettuati anche arresti per traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli investigatori farebbero ruotare tutto attorno all'ex senatore del Partito democratico Nino Papania, fondatore del movimento "Via" e accusato di voto di scambio politico-mafioso, in carica durante la XIV, XV e la XVI legislatura, dal 2005 al 2013.

Nel corso dell'indagine, spiegano gli inquirenti, è stata documentata l'esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare, anche dietro corrispettivo in denaro, il consenso elettorale. È emersa la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del senatore di Alcamo. Chi indaga, spiega che sono stati cristallizzati " chiari indizi di colpevolezza nei confronti di un ex senatore della alcamese, ispiratore del movimento e promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa, dietro un compenso in denaro pari a circa 3 mila euro, in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022 ".

Secondo gli inquirenti, Papania avrebbe agito per favorire un proprio candidato all'Ars. L'indagine è iniziata nel 2021 e ha visto coinvolta la Squadra mobile di Trapani insieme alla Squadra mobile di Palermo, a quella della locale Sisco e al Servizio Centrale Operativo. L'indagine ha permesso di appurare la ritrovata energia criminale delle "famiglie" mafiose di Alcamo e Calatafimi, che si sono rigenerate dopo numerosi arresti compiuti negli anni.

Oltre a Papania sono finiti in carcere, ex vice sindaco di Alcamo, ritenuto l'intermediario fra Papania e il clan mafioso di Alcamo; Gregorio Savio Ascari e Giorgio Benenati. E poi, ancora, il presunto reggente della cosca,, Giosuè Di Gregorio, Salvatore Li Bassi e Antonino Minio. Quindi, Giuseppe Pipitone e Giuseppe Sciacchitano.