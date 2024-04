Condannato per l'omicidio di Willy, ora si sposa. Lei si è innamorata vedendolo al tg

Mario Pincarelli, uno dei quattro imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, si sposa. A riportare l'indiscrezione è l'agenzia stampa Nova, precisando che la data delle nozze è fissata per il prossimo 16 aprile (martedì prossimo). Il matrimonio si celebrerà nel carcere di Regina Coeli, dove il giovane sta scontando la pena a 21 anni di reclusione inflitta in primo grado di giudizio e poi confermata in Appello.

Come ha conosciuto la futura moglie

Stando a quanto riporta Nova, la futura moglie di Pincarelli è una ragazza romana di 28 anni. Si sarebbe innamorata di lui vedendo le immagini dai trasmesse dai tg dopo l'arresto per l'omicidio del 21enne di Paliano. Il colpo di fulmine sarebbe scoccato durante un'udienza del processo a carico del ragazzo. Quella sarebbe stata l'unica occasione in cui i due si sono visti.

Il ruolo di Pincarelli nell'omicidio

Mario Pincarelli è stato condatto a 21 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario. Secondo i giudici della Corte d'Appello, l'imputato avrebbe preso parte " attivamente " al brutale pestaggio, avvenuto in largo Santa Caterina a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, assieme ai fratelli Bianchi e Francesco Belleggia. " Belleggia e Pincarelli si affiancano da subito ai fratelli Bianchi e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa (Belleggia) - avevano scritto i magistrati ricostruendo la dinamica dell'aggressione a margine della sentenza di secondo grado - e con calci e pugni (Pincarelli) quando ormai Willy era a terra inerme ".

L'udienza in Cassazione

Anche Pincarelli, come gli altri tre coimputati, è in attesa del verdetto della Corte di Cassazione. Il suo legale, l'avvocato Loredana Mazzenga, tenterà di ottenere una derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale. Al termine della requisitoria, il sostituto procuratore generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo di Appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. In particolare il pg ha chiesto di annullare le attenuanti generiche concesse in secondo grado ai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, ai quali era stata ridotta la pena dall'ergastolo a 24 anni di reclusione.

La decisione è attesa in serata.